Castiglione della Pescaia: torna la Coppa del Mondo parolimpica

Concluso il G20 delle spiagge, che ha portato Castiglione della Pescaia sulla ribalta nazionale, la Giunta Farnetani sta lavorando per organizzare altri eventi e dalla prossima primavera la cittadina balneare sarà al centro dell’attenzione internazionale.

Nei giorni scorsi è stato siglato dal primo cittadino l’accordo con la Federazione ciclistica italiana e l’associazione sportiva Giubileo disabili e tornerà a Castiglione della Pescaia la Coppa del Mondo parolimpica, manifestazione già organizzata nella cittadina costiera con successo nel 2014.

La cerimonia inaugurale si terrà martedì 26 maggio e le gare prenderanno il via con le cronometro il 27 e proseguiranno con questa disciplina anche il giorno seguente. Il 29 e 30 maggio le prove su strada monopolizzeranno l’attenzione degli addetti ai lavori e del pubblico. Un test importante quello che si terrà a Castiglione della Pescaia perché la settimana seguente, il 4 giugno, in Belgio si terrà il Campionato del Mondo e tante nazionali dei Paesi degli altri continenti hanno già chiesto di stabilire con molti giorni di anticipo il loro quartier generale nel centro turistico per preparare entrambi gli appuntamenti.

E’ prevista la partecipazione di 37/39 squadre nazionali a questa prova di Coppa del Mondo, che attribuirà anche punti per la partecipazione ai Giochi paraolimpici in programma a settembre in Giappone e questa possibilità farà di sicuro arrivare a Castiglione della Pescaia quasi tutte le nazionali qualche giorno prima per provare i percorsi.

«L’ultima settimana di maggio – dichiara soddisfatto il sindaco Giancarlo Farnetani – ospiteremo la prova di Coppa del Mondo di paraciclismo e voglio ringraziare l’Uci, i vertici della Federazione ciclistica italiana e l’associazione sportiva Giubileo Disabili per la fiducia riposta in noi. Ancora una volta saremo all’altezza della situazione, sia per l’ospitalità, sia per la collaborazione nella parte agonistica, che beneficerà di percorsi sicuri, immersi in scenari mozzafiato».

A Castiglione della Pescaia questa notizia gira da giorni e fra i bene informati, che già si augurano di assistere a una nuova avventura da vivere assieme al beniamino di casa, il cittadino onorario Alex Zanardi, che sta andando avanti incessantemente nel vincere competizioni e stabilire record.

Nei giorni scorsi il bolognese-castiglionese ha disputato due corse ironmen aggiungendo un nuovo primato paralimpico alla sua lunga lista di record. Dopo aver conquistato la maglia iridata nel paraciclismo, all’ironman di Cervia, unica tappa italiana del circuito, Zanardi ha stabilito un nuovo primato del mondo con il tempo di 8 ore e 25 minuti, migliorando di quasi un minuto il suo stesso crono del 2018.

«L’organizzazione della prova di Coppa del Mondo a Castiglione – prosegue Pierpaolo Rotoloni, consigliere comunale delegato allo sport – non potrà fare a meno di avvalersi del prezioso apporto dell’Acot di Castiglione della Pescaia, che recentemente ha eseguito un impeccabile lavoro sulll’ospitalità in occasione del G20s delle spiagge. Assieme a loro, coinvolgeremo tutto quanto l’associazionismo locale e ci sarà indispensabile anche l’apporto di ogni singolo cittadino che vorrà dedicarci delle ore come volontario durante la manifestazione».

La società organizzatrice, unitamente ai tecnici della Federazione, si sono già accordati con il sindaco per effettuare nei prossimi giorni i sopralluoghi sui percorsi, ma tornando all’aspetto organizzativo dell’evento Farnetani entra nello specifico.

«La rappresentativa italiana – rivela il sindaco – sarà presente a Castiglione della Pescaia già dal mese precedente e stiamo anche pensando di organizzare nel fine settimana che anticiperà questa prova una due giorni dedicata al ciclismo, offrendo la possibilità agli appassionati di poter percorrere assieme agli azzurri e alle altre squadre nazionali presenti al mondiale anche alcuni fra i tratti di strada inseriti di questa competizione. Poi, la sera di sabato 30 maggio, al termine delle gare ci ritroveremo sul lungomare di via Roma, dove alle 23 assisteremo ai fuochi d’artificio piromusicali».

«La prova di Coppa del Mondo paraolimpica – conclude il sindaco Farnetani – sarà uno degli eventi clou del cartellone delle Giornate europee dello Sport del 2020, manifestazione ideata dal Comune, giunta alla settima edizione, che sta facendo da traino alle attività economico produttive del territorio nel periodo di bassa stagione».