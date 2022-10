“Castiglione della Pescaia Air Show”: Racchetta e Vab a presidio del paese

Al via le prove dell'”Air Show” che culminerà con l’esibizione della pattuglia acrobatica nazionale, domani, domenica 9 ottobre, a Castiglione della Pescaia.

Tanta è la sicurezza nel piccolo paese marino: Vab e Racchetta protagonisti della gestione stradale insieme ai vigili urbani e alla Polizia.

In una giornata soleggiata di metà ottobre, le associazioni sono venute incontro al Comune per l’imponente macchina di sicurezza messa in atto per ospitare le Frecce Tricolori.

Castiglione è di fatto blindata e quasi inaccessibile con i propri mezzi di trasporto, motivo per il quale sono messe a disposizione numerose aree di parcheggio, con navette che trasporteranno i curiosi sulle spiagge per godersi lo spettacolo.

Intanto oggi, sabato 8 ottobre, si parte con le prove. Una sorta di trailer per quello che avverrà domani. Il programma parte alle 15.30 per finire alle 17.30, con le evoluzioni aree della Pan.