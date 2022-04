Torna “Castello d’autore”: in programma tre concerti alla Rocca pisana

Torna anche quest’estate “Castello d’autore”, la rassegna di musica alla Rocca pisana di Scarlino.

Sarà una giovanissima, ma già affermata artista, Frida Bollani Magoni, a inaugurare la prima serata della rassegna, sabato 23 luglio. Figlia d’arte di due amatissimi musicisti, Petra Magoni e Stefano Bollani, Frida proporrà una serie di brani originali e nuovi arrangiamenti di successi internazionali accompagnandosi con il pianoforte. Le sonorità che ricrea sono frutto della sua ricerca e passione per la musica, di una vita quasi in simbiosi con le note respirate fin dalla sua giovane età ed elaborate in maniera assolutamente personale.

Si continuerà martedì 26 luglio, alle 21.30, con Francesco Bianconi, leader dei Baustelle dal 1997, uno dei più apprezzati cantautori e autori del panorama italiano. L’estro artistico e le capacità autoriali di Bianconi si fanno notare anche in brani che il compositore ha scritto per altri artisti (Paola Turci, Irene Grandi, Noemi). Nell’ottobre 2020 Francesco Bianconi pubblica il suo primo album da solista, “Forever”, e nel 2021 torna in studio di registrazione per realizzare “Forever in Technicolor.” Salirà sul palco della rocca pisana di Scarlino accompagnato da cinque musicisti, alternando brani celebri, a pezzi inediti.

La conclusione della rassegna è prevista mercoledì 3 agosto, come ormai consuetudine, con l’ensemble di archi e fiati dell’Ort, insieme all’irresistibile Alessandro Riccio, attore con cui l’ensemble ha già collaborato: dopo “Ti racconto Don Giovanni”, Ort e Riccio si cimentano nuovamente con il mondo dell’opera lirica proponendo le pagine più belle della produzione di Giuseppe Verdi. Riccio interpreterà il maestro Verdi, in crisi d’ispirazione e attraverso la sua ostinata ricerca della perfezione, offrendo un inedito punto di vista su di un compositore tanto amato.

«Anche quest’estate, grazie alla rassegna “Castello d’autore” – dichiarano il sindaco di Scarlino, Francesca Travison, e l’assessore al turismo, Silvia Travison –, alla Rocca di Scarlino sono in programma tre concerti di altissima qualità. La nostra amministrazione sta lavorando per valorizzare il castello e renderlo sempre più accessibile e sicuramente questi eventi rappresentano una vetrina importante per Scarlino. Ringraziamo l’organizzazione che come sempre porta nel nostro territorio grandi nomi con concerti da non perdere».

La rassegna è organizzata dall’ associazione Maremma Arte a.p.s

I biglietti sono già acquistabili in prevendita da sabato 23 aprile al link https://pisana.marte.18tickets.it/ e all’ufficio Iat di Follonica, in via Roma 49, e hanno i seguenti costi: Frida Bollani 20 euro, Francesco Bianconi 23 euro e lo spettacolo dell’Ort 15 euro.

Per informazioni: Iat Scarlino, in via lungomare Garibaldi 2, tel. 0566.866288; Iat Follonica, in via Roma 49, tel. 0566.52012.