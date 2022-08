“Castello d’autore”: alla Rocca pisana uno spettacolo dedicato a Giuseppe Verdi

Si conclude mercoledì 3 agosto, alle 21.30, alla Rocca pisana di Scarlino, la rassegna di musica d’autore “Castello d’autore” e questa ricca rassegna chiude in bellezza con le più belle pagine di musica scritte da Giuseppe Verdi, che per l’occasione arriva direttamente dalla storia e dal passato, per dialogare con la sua orchestra, le sue memorie e il pubblico.

L’iniziativa è di “Gli anni Verdi”, di e con Alessandro Riccio e con l’Ensemble di archi e fiati dell’Orchestra regionale toscana.

Uno spettacolo visto all’Estate fiesolana di due stagioni fa, fortemente sostenuto affinché venisse proposto nella rassegna “Castello d’autore” di Scarlino. Questo bellissimo spettacolo dedicato al maestro Verdi e alla sua musica finalmente arriva anche in Maremma.

È un Giuseppe Verdi in piena crisi di identità e in balia di sé stesso e del suo successo, soprattutto. Concentrato sulla ricerca della creazione di un nuovo successo, si perde tra le pagine della musica della sua produzione e fa sognare.

Giuseppe Verdi uomo, non mito, nel pieno della senilità quello immaginato dall’attore Alessandro Riccio, che porta sulla scena un Verdi inedito, tenerissimo e ancor pieno di quella vitalità che lo ha reso celebre per la sua splendida musica e modernità culturale.

Riccio, accompagnato dall’ensemble d’archi e fiati dell’Ort, dirigerà i musicisti a disposizione creando divertimento e non poco scompiglio all’ensemble coinvolta che, assecondando un Verdi/Riccio. farà divertire il pubblico e impazzire il mattatore in scena. Sul palco saranno tutti musicisti e tutti attori.

L’appuntamento è a Scarlino per la serata conclusiva di “Castello d’autore”, il 3 agosto, alle 21.30.

I biglietti, che garantiscono un posto unico al costo di 15 euro, acquistabili direttamente alla biglietteria della Rocca pisana, su https://pisana.marte.18tickets.it/ e all’ufficio Iat di Follonica, in via Roma 49.

Per informazioni:

Iat Scarlino, via lungomare Garibaldi 2, tel. 0566.866288;

Iat Follonica, via Roma 49, tel. 0566.52012.

Organizzazione a cura di M.Arte a.p.s.