“Castello d’autore”: Frida Bollani Magoni in concerto alla Rocca pisana

E’ l’astro nascente Frida Bollani Magoni a inaugurare, sabato 23 luglio, alle 21.30, la nuova edizione di “Castello d’autore” a Scarlino.

Frida, neppure diciottenne, è già al suo secondo tour e torna in Maremma a distanza di un anno con un concerto intenso, pieno di omaggi (o lugli, come li ama scherzosamente definire lei) ai grandi della storia della musica, che abilmente riarrangia e interpreta con tocco profondo da grande artista. Proporrà anche brani inediti e sarà generosa nel comunicare e nel coinvolgere il pubblico con la sua incredibile voce, accompagnandosi a due tastiere, compresa quella di pianoforte a coda, creando suggestivi effetti elettronici. Parte fondamentale del concerto e grande supporto all’artista è il fonico che l’accompagna costantemente e che permette al pubblico di avere un’esperienza totalizzante durante il concerto.

«Anche quest’estate grazie alla rassegna “Castello d’autore” – dichiarano il sindaco di Scarlino, Francesca Travison, e l’assessore al turismo, Silvia Travison – alla Rocca di Scarlino sono in programma tre concerti di altissima qualità. La nostra amministrazione sta lavorando per valorizzare il castello e renderlo sempre più accessibile e sicuramente questi eventi rappresentano una vetrina importante per Scarlino. Ringraziamo l’organizzazione, che come sempre porta nel nostro territorio grandi nomi con concerti da non perdere».

La rassegna è organizzata dall’ associazione Maremma Arte a.p.s

L’appuntamento è quindi a Scarlino, presso la Rocca Pisana, che da quest’estate avrà un allestimento totalmente rinnovato e ancor più suggestivo delle passate edizioni.

I biglietti (posto unico al costo di 20 euro), sono acquistabili in prevendita su https://pisana.marte.18tickets.it/ e all’ufficio Iat di Follonica, in via Roma 49.

La rassegna proseguirà martedì 26 luglio con il concerto festa del cantautore Francesco Bianconi.

Per informazioni: Iat Scarlino, via lungomare Garibaldi 2, tel. 0566.866288 – Iat Follonica, via Roma 49, tel. 0566.52012.