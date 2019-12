Ruba l’incasso della giornata ad una negoziante, arrestato dai carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Pitigliano hanno tratto in arresto un 65enne, per furto ai danni di un esercizio commerciale di Castel del Piano.

In particolare, i militari della Stazione di Castel del Piano, hanno tratto in arresto un 65enne del luogo, residente a Campagnatico, pregiudicato, perché durante un momento di distrazione della proprietaria di un negozio di utensili, era riuscito a rubare dal registratore di cassa l’incasso della intera giornata. Grazie alla perfetta collaborazione tra cittadini e Arma, i militari sono riusciti a rintracciare l’uomo e a trarlo in arresto: la donna ha avvertito immediatamente i carabinieri dando una precisa descrizione della persona che l’aveva derubata: i militari sono riusciti a capire immediatamente di chi si trattava mettendosi subito alla ricerca dell’uomo. Fuori dal centro abitato di Castel del Piano, i carabinieri hanno rintracciato l’anziano alla guida della sua autovettura e una volta intimato l’alt lo hanno fermato e perquisito: in tasca aveva più di mille 1000 euro, che corrispondevano esattamente all’incasso asportato dal negozio. Una volta portato in caserma all’uomo non è rimasto altro che confessare, così è stato tratto in arresto per furto e trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa del rito per direttissima fissato per domani mattina, come disposto dalla locale Procura.