Raccolta differenziata: ecco i cassonetti intelligenti per i proprietari di seconde case

Nuovo servizio di raccolta differenziata a Magliano in Toscana.

L’amministrazione comunale, in collaborazione con Sei Toscana, ha deciso di attivare un servizio di raccolta tramite cassonetti ad accesso controllato dedicato alle utenze proprietarie di seconde case che non hanno la residenza nel comune di Magliano.

Il servizio prevede la possibilità di conferire i rifiuti differenziati presso le postazioni di raccolta posizionate a Magliano in Toscana, Montiano e Pereta in contenitori chiusi, utilizzabili esclusivamente tramite la 6Card, la tessera associata ad una specifica utenza Tari.

Questo consentirà ai proprietari di seconde case che non possono rispettare il calendario di conferimento previsto dalla raccolta domiciliare “porta a porta” di effettuare comunque un corretto conferimento dei propri rifiuti differenziati.

Le tre postazioni si trovano a Magliano, presso il parcheggio in via della Madonna, Pereta, presso il parcheggio di via dei Noci, e Montiano, presso il parcheggio zona artigiane Strada Provinciale 16 Montianese, e sono complete delle quattro principali tipologie di contenitori di raccolta: organico (cassonetto con coperchio marrone); carta e cartone (cassonetto con coperchio blu); multimateriale ovvero imballaggi in vetro, plastica, alluminio e tetrapak (cassonetto con coperchio verde) e indifferenziato (cassonetto con coperchio grigio).

Per conferire i rifiuti sarà obbligatorio l’utilizzo della 6Card, la tessera associata all’utenza Tari. Le 6Card saranno consegnate nei prossimi giorni a domicilio esclusivamente alle utenze proprietarie di seconde case che non hanno la residenza nel comune di Magliano, assieme ad una lettera informativa sul nuovo servizio. Ai cittadini che non saranno trovati in casa verrà lasciato nella cassetta postale un avviso di mancata consegna con indicate le modalità di ritiro della tessera.

Per maggiori informazioni: numero verde Sei Toscana 800.127484.