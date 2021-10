In paese la differenziata diventa smart: in arrivo i nuovi cassonetti ad accesso controllato

Incremento della quantità e qualità della differenziata, servizio più efficiente e innovativo, inizio del percorso verso la tariffa puntuale: a Seggiano arrivano i nuovi contenitori di raccolta ad accesso controllato.

Da lunedì 8 novembre inizieranno i lavori di posizionamento delle nuove attrezzature da parte di Sei Toscana che serviranno tutto il comune. I nuovi contenitori saranno tutti dotati di un dispositivo elettronico che consentirà di riconoscere l’utente che conferisce il rifiuto tramite la 6Card, la tessera che permette di associare ogni conferimento a una singola utenza Tari. Questo consentirà, quando il nuovo sistema sarà a pieno regime, di introdurre un sistema di tributo puntuale legato all’effettiva produzione dei rifiuti e al reale impegno dei cittadini nella differenziazione dei materiali.

Ogni postazione avrà contenitori ad accesso controllato per la raccolta di carta e cartone (coperchio blu), per il multimateriale (imballaggi in vetro, plastica, alluminio e tetrapak, coperchio verde), per l’organico (bidone con coperchio marrone) e per l’indifferenziato. In particolare, per limitare i conferimenti non corretti e per incentivare la differenziazione dei rifiuti, il cassonetto dell’indifferenziato sarà dotato di una calotta volumetrica di accesso di ridotte dimensioni.

“Giunti ormai a un passaggio obbligato da un senso civico e morale – dichiara il sindaco Daniele Rossi –, invito i cittadini a collaborare con l’amministrazione comunale affinché questo importante lavoro porti a un sensibile miglioramento della raccolta differenziata. Non sarà sicuramente un compito facile e inevitabilmente ci saranno difficoltà come sono state riscontrate dai Comuni che prima di noi hanno sperimentato questa operazione. L’obiettivo prefissato è quello di migliorarsi e raggiungere il 70% di raccolta differenziata nel 2022 contribuendo al bene del nostro territorio”.

La consegna delle 6Card inizierà martedì 2 e durerà per tutto il mese di novembre. I cittadini potranno ritirare la tessera tutti i giorni (sabati e domeniche esclusi) dalle 10 alle 12 negli uffici comunali in via Trento e Trieste. Per ritirare la 6Card è necessario un documento di identità e/o il pagamento dell’ultima bolletta Tari. Nel caso in cui l’utente non possa presentarsi personalmente potrà incaricare una persona di fiducia con una delega scritta.

In questi prime settimane tutti i contenitori saranno ‘aperti’ e potranno essere utilizzati dai cittadini anche senza la 6Card semplicemente premendo il pulsante di risveglio presente su ogni contenitore.

Stanno arrivando per posta a casa di tutti i cittadini la lettera e il pieghevole informativo con tutte le informazioni utili per una corretta gestione e conferimento dei propri rifiuti.

Per maggiori informazioni sulla consegna delle 6Card e sul nuovo servizio di raccolta: numero verde Sei Toscana 800.127484 o www.seitoscana.it.