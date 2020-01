Cassonetti intelligenti: dal primo febbraio si potrà accedere solo con la tessera

L’Amministrazione comunale di Grosseto, per il tramite del Servizio ciclo dei rifiuti, negli ultimi mesi ha provveduto a far installare in città ulteriori isole ecologiche informatizzate, volumetriche o a peso, in sostituzione della raccolta porta a porta e della raccolta stradale libera.

Come espressamente indicato nella comunicazione affissa nei portoni o presente nelle cassette delle poste, l’utenza è stata raggiunta da tutte le informazioni utili, fra le quali l’installazione delle postazioni e la consegna in loco delle tessere personalizzate.

Ad ogni istallazione hanno fatto seguito due o più giornate di educazione ambientale al fine di sensibilizzare le coscienze verso le buone pratiche ambientali. Gli educatori ambientali presenti in ciascuna postazione installata, non solo hanno illustrato la modalità tecnica di accesso ai nuovi contenitori di raccolta, ma hanno anche spiegato quelle che sono le corrette modalità di conferimento. Contestualmente, sono state fornite le 6Card, tessere nominative intestate a ciascuna utenza Tari, indispensabili per l’utilizzo dei contenitori, alle persone presenti alla dimostrazione.

Al fine di non creare disagi all’utenza, per le postazioni installate durante i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019 l’Ufficio ha ritenuto corretto lasciare aperti i contenitori. Tuttavia, poiché si sono verificati moltissimi episodi di abbandono di rifiuti in prossimità dei contenitori e molte utenze sono ancora sprovviste di tessera, nonostante la consegna in loco e la consegna all’Ufficio, dopo un’attenta e ponderata valutazione, è stato deciso di chiudere tutte le postazioni sotto elencate a far data dal 1° febbraio.

POSTAZIONE N. 1 – VIA DEL MERCURIO

POSTAZIONE N. 2 – VIA DEL PIOMBO

POSTAZIONE N. 3 – VIA PLATINO

POSTAZIONE N. 4 – VIA DEL MERCURIO

POSTAZIONE N. 5 – VIA ARGENTO

POSTAZIONE N. 30 – VIA CANADA

POSTAZIONE N. 31 – VIA CANADA

POSTAZIONE N. 32 – VIA CANADA

POSTAZIONE N. 33 – VIA CANADA

POSTAZIONE N. 34 – VIA CANADA

POSTAZIONE N. 35 – VIA SVIZZERA

POSTAZIONE N. 36 – VIA SVIZZERA

POSTAZIONE N. 37 – VIA CIPRO

POSTAZIONE N. 38 – VIA CIPRO

POSTAZIONE N. 39 – VIA CIPRO

POSTAZIONE N. 40 – VIA AUSTRALIA

POSTAZIONE N. 41 – VIA AUSTRALIA

POSTAZIONE N. 42 – VIA AUSTRALIA

POSTAZIONE N. 45 – VIA SVIZZERA

POSTAZIONE N. 49 – VIA SVIZZERA

POSTAZIONE N. 52 – VIA DELL’ORO

POSTAZIONE N. 56 – VIA DELL’ANTIMONIO

POSTAZIONE N. 57 – VIA DELL’AMETISTA

POSTAZIONE N. 59 – VIA DELL’ALLUMINIO

POSTAZIONE N. 60 – VIA GIACOSA

POSTAZIONE N. 61 – VIA DELLA TRACHITE

POSTAZIONE N. 62 – VIA ROVETTA

POSTAZIONE N. 63 – VIA GIACOSA

POSTAZIONE N. 64 – VIA G. PRATI

POSTAZIONE N. 65 – VIA G. PRATI

POSTAZIONE N. 66 – VIA G. BRUNO

POSTAZIONE N. 67 – VIALE G. GIUSTI

POSTAZIONE N. 68 – VIALE G. GIUSTI

POSTAZIONE N. 69 – VIA G. BOVIO

POSTAZIONE N. 72 – VIA G. PRATI

POSTAZIONE N. 92 – VIA O. COCLITE

POSTAZIONE N. 93 – VIALE GIULIO CESARE

POSTAZIONE N. 94 – VIALE GIULIO CESARE

POSTAZIONE N. 95 – VIALE GIULIO CESARE

POSTAZIONE N. 97 – VIALE GIULIO CESARE

POSTAZIONE N. 98 – VIA PORTO SCAPRI

POSTAZIONE N. 99 – VIA FABIO MASSIMO

POSTAZIONE N. 100 – VIALE GIULIO CESARE

POSTAZIONE N. 119 – VIA DE’ GRIFONI D’ORO

POSTAZIONE N. 120 – VIA E. TORTORA

POSTAZIONE N. 121 – VIA G. BARTALI

POSTAZIONE N. 122 – VIA N. PALAZZOLI

POSTAZIONE N. 123 – VIA F. COPPI

POSTAZIONE N. 124 – VIA LEARCO GUERRA

POSTAZIONE N. 125 – VIA CARLO ZECCHINI

POSTAZIONE N. 126 – VIA CARLO ZECCHINI

POSTAZIONE N. 131 – VIA DEL TIRO A SEGNO

POSTAZIONE N. 132 – VIA T. FACCENDI

POSTAZIONE N. 133 – VIA L. BIANCIARDI

POSTAZIONE N. 134 – VIA L. BIANCIARDI

POSTAZIONE N. 135 – VIA C. CASSOLA

POSTAZIONE N. 143 – VIA STATONIA

POSTAZIONE N. 144 – VIA STATONIA

POSTAZIONE N. 146A – VIALE GIULIO CESARE

POSTAZIONE N. 147 – VIA CLODIA

POSTAZIONE N. 173 – VIA Q. SELLA

POSTAZIONE N. 174 – VIA Q. SELLA

POSTAZIONE N. 178 – VIA E. DE FILIPPO

POSTAZIONE N. 179 – VIA A. MAGNANI

POSTAZIONE N. 180 – VIA F. FELLINI

POSTAZIONE N. 181 – LARGO G. MASINA

POSTAZIONE N. 183 – VIA E. DE FILIPPO

POSTAZIONE N. 184 – LARGO G. MASINA

POSTAZIONE N. 188 – VIA A. ORCAGNA

Pertanto, da sabato 1° febbraio sarà possibile accedere a queste postazioni solo con l’apposita tessera, in mancanza sarà inibito il loro utilizzo e qualsiasi pratica di conferimento difforme rispetto a quanto stabilito sarà punita ai sensi del vigente Regolamento di igiene urbana. A tal fine si ricorda all’utenza interessata, ancora sprovvista della tessera, che il ritiro potrà essere fatto presso il Servizio ciclo dei rifiuti, ubicato in via Zanardelli 2 (ex Palazzo GIL) il martedi ed il giovedì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.00. Nel caso di ritiro da parte di persona diversa rispetto al titolare della stessa (intestatario dell’utenza Tari) sarà necessario presentare la delega e la copia di un documento di identità in corso di validità del delegante.