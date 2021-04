Raccolta differenziata: i cassonetti intelligenti utilizzabili solamente con la 6Card

A distanza di qualche mese dal loro posizionamento, e dopo un periodo in cui le nuove attrezzature ad accesso controllato sono state “aperte” (cioè utilizzabili anche senza la 6Card, premendo solamente il pulsante di risveglio dei contenitori) a partire da martedì 4 maggio si procederà con la chiusura di tutti i contenitori ad accesso controllato a Follonica.

Pertanto, da martedì 4 maggio, per conferire i propri rifiuti sarà necessario l’utilizzo della 6Card.

Martedì 4 e mercoledì 5 maggio saranno presenti gli eco-informatori di Sei Toscana che si occuperanno di assistere i cittadini e le attività economiche nei primi utilizzi della 6Card e presidieranno le nuove postazioni di raccolta, illustrando le corrette modalità di conferimento dei rifiuti.

Gli eco-informatori presidieranno le postazioni di raccolta presenti in città secondo un preciso calendario concordato da Sei Toscana con l’amministrazione comunale di Follonica:

martedì 4 maggio : ore 8.30 alla postazione di via Fratti; 10.30 alla postazione di piazza XXV Aprile; 14.30 alla postazione di via Dante Alighieri; 16.30 alla postazione di via Bicocchi (c/o piazza della Stazione);

: ore 8.30 alla postazione di via Fratti; 10.30 alla postazione di piazza XXV Aprile; 14.30 alla postazione di via Dante Alighieri; 16.30 alla postazione di via Bicocchi (c/o piazza della Stazione); mercoledì 5 maggio gli eco-informatori saranno presenti alle 8.30 alla postazione di via Litoranea (presso la Conad); alle 10.30 alla postazione di via Santini; alle 14.30 alla postazione di viale Matteotti (incrocio via Ugo Foscolo) e alle 16.30 alla postazione di via Albereta.

È a disposizione dei cittadini anche un video-tutorial che spiega passo per passo come utilizzare i contenitori, pubblicato anche sulla pagina Facebook del Comune di Follonica.

L’amministrazione comunale e Sei Toscana ricordano che, chi non avesse ancora ritirato la 6Card, può recarsi allo sportello di Sei Toscana, nei locali dell’ex officina Cilindri (nel comprensorio Ex Ilva, di fianco al Teatro fonderia Leopolda).

Lo sportello è aperto tutti i lunedì dalle 9 alle 13, i mercoledì dalle 13 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 13.

Per ritirare la 6Card (ma anche per chiederne un duplicato in caso di smarrimento o danneggiamento) è necessario presentarsi con un documento di riconoscimento (o codice fiscale) ed eventuale delega in carta semplice. Le nuove utenze dovranno presentare anche copia dell’avvenuta iscrizione al ruolo Tari del Comune di Follonica.

Per maggiori informazioni: www.seitoscana.it o numero verde 800.127484.