In paese la differenziata diventa smart: in arrivo i nuovi cassonetti intelligenti

Incremento della quantità e qualità della raccolta differenziata, servizio più efficiente e innovativo, inizio del percorso verso la tariffa puntuale: a Castel del Piano arrivano i nuovi contenitori di raccolta ‘intelligenti’ ad accesso controllato. Nelle prossime settimane inizieranno i lavori di posizionamento delle nuove attrezzature da parte di Sei Toscana che serviranno tutto il comune.

I nuovi contenitori (55 postazioni di raccolta con cassonetti di grande volumetria e 34 postazioni con bidoni di prossimità) saranno tutti dotati di un dispositivo che consentirà di riconoscere l’utente che conferisce il rifiuto tramite la 6Card, la tessera che assocerà ogni conferimento ad una singola utenza Tari. Questo consentirà, quando il nuovo sistema sarà a pieno regime, di introdurre un sistema di tributo puntuale legato all’effettiva produzione dei rifiuti e al reale impegno dei cittadini nella differenziazione dei materiali.

Ogni postazione avrà contenitori ad accesso controllato per la raccolta di carta e cartone (coperchio blu), per il multimateriale (imballaggi in vetro, plastica, alluminio e tetrapak, coperchio verde), per l’organico (bidone con coperchio marrone) e per l’indifferenziato. In particolare, per limitare i conferimenti non corretti e per incentivare la differenziazione dei rifiuti, il cassonetto dell’indifferenziato sarà dotato di una calotta volumetrica di accesso di ridotte dimensioni.

“Siamo finalmente arrivati – dichiara Renzo Rossi, assessore all’ambiente del comune di Castel del Piano – ad attivare il progetto di riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti del nostro Comune. Saranno dunque sostituiti gli attuali cassonetti ormai obsoleti con quelli ad accesso controllato. Questo ci permetterà di poter tracciare ogni attività di conferimento degli utenti in modo da poterci avvicinare all’avvio della tariffazione puntuale. Ognuno di noi, in futuro, pagherà quindi il servizio in base al tipo di conferimento: i virtuosi saranno premiati, mentre chi non rispetterà le regole sarà sanzionato. L’obiettivo è quello di aumentare l’attuale percentuale di raccolta differenziata, ancora molto bassa nel nostro comune, per superare la soglia del 65% e diventare un comune finalmente al passo con gli obiettivi nazionali e comunitari e rivedere al ribasso il costo del servizio“.

La consegna delle 6Card inizierà alla conclusione del periodo di lockdown come da indicazioni governative, ma ad ogni buon conto si può già dichiarare che i cittadini del comune potranno ritirare la propria 6Card, nelle date che saranno dunque indicate nei prossimi giorni, negli sportelli dedicati che saranno aperti a Castel del Piano, a Montegiovi ed a Montenero.

Nelle prime settimane tutti i contenitori saranno comunque ‘aperti’ e potranno essere utilizzati dai cittadini anche senza la 6Card, semplicemente premendo il pulsante di risveglio presente su ogni contenitore.

Per maggiori informazioni sulla consegna delle 6Card e sul nuovo servizio di raccolta: numero verde Sei Toscana 800.127484 o sito www.seitoscana.it.