Un positivo al Covid in Comune: disinfezione e screening per dipendenti e amministratori

La terza ondata di contagi da coronavirus sta ormai colpendo Follonica da alcune settimane, con numeri in aumento che il Comune monitora insieme ad Asl e Ars per poter mettere in campo le misure più efficaci.

“Purtroppo – dichiara il sindaco Andrea Benini – devo dare notizia del contagio di una persona della struttura comunale e questo ci pone davanti la necessità di attivarci immediatamente con azioni mirate: oggi è stata avviata la sanificazione degli ambienti di lavoro, dando priorità maggiore agli uffici frequentati dalla persona poi risultata positiva; l’amministrazione ha inoltre scelto di dare la possibilità ai contatti diretti di effettuare il tampone nella giornata di venerdì e ho ritenuto opportuno estendere questa possibilità a tutta la struttura comunale, nella massima tutela dei lavoratori e delle lavoratrici.

Ho avuto modo di parlare telefonicamente con la persona risultata positiva augurandole una pronta guarigione. Come prevede la procedura del caso, è stata avviata la mappatura dei contatti da parte della Asl, con la quale sono sempre in contatto.

I lavoratori e le lavoratrici del Comune di Follonica hanno dimostrato in questi mesi di pandemia di essere un gruppo solido e compatto, unito e determinato nel proseguire la propria attività, con rinnovato spirito e con la dedizione e la qualità di sempre e a tutti e tutte loro va il mio ringraziamento“.