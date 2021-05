Covid, bambino positivo: chiusa la scuola media

Un bambino di Giglio Castello è risultato positivo al covid nella giornata di venerdì 28 maggio

Trattandosi di un alunno della scuola secondaria di primo grado il sindaco ha emanato un’ordinanza sindacale per disporre l’immediata chiusura della scuola che si trova a Giglio Porto, disponendo altresì la sanificazione del plesso. Si attende l’esecuzione dei tamponi di controllo ai contatti di caso che verranno effettuati in modalità “drive through” nella mattinata del 3 giugno all’ambulatorio di Giglio Porto.

“Il tallone di Achille del contagio – afferma il sindaco Sergio Ortelli -, adesso, dopo la vaccinazione massiva che ha dato copertura ai cittadini sopra i 15 anni, è costituito dalla fascia di età 0-15, ovvero infanzia e adolescenza. Anche per loro, spero presto, sarà programmata la vaccinazione che, in attesa delle dispense comunitarie per l’uso dei vaccini, darà la copertura covid-19 anche alle età più basse della popolazione.”

La campagna vaccinale, promossa con una due giorni nel fine settimana scorso, verrà completata il prossimo 4 giugno con ulteriori 18 vaccini che andranno a completare le coperture sanitarie delle persone che erano impossibilitate a ricevere il vaccino. La soddisfazione di avere un’isola protetta da Covid non deve far credere, però, di aver generato una vera e propria immunità di gregge perché la strada è ancora ardua e non vicina alla conclusione, anche se la scienza ha fatto passi da gigante.

“Abbiamo detto che si è trattato di un bel messaggio per i gigliesi e per i turisti ma, tutti ben sanno, la vaccinazione massiva non offre la copertura anti-covid al 100% e lascia una piccola percentuale di vulnerabilità a contrarre il contagio. Per questo motivo – conclude Ortelli – si raccomanda di evitare le minime distrazioni e di adottare le misure anti contagio previste anche in caso di vaccinazioni come quelle che si sono effettuate in questi giorni”.