Covid: bambino positivo, chiuso un asilo nido

Chiude a causa di una positività registrata l’asilo nido di Campagnatico.

L’ordinanza è stata emessa dal sindaco Luca Grisanti dopo che l’Asl ha comunicato la presenza di un caso di Covid-19 tra i bambini.

“L’Azienda – comunica il sindaco Luca Grisanti – ha disposto la quarantena per tutti i bambini del nido e per il personale. Al momento non abbiamo avuto comunicazioni sulla durata della chiusura. Dipenderà dalle verifiche che la Asl effettuerà nelle prossime ore e nei prossimi giorni. La speranza è che il caso resti isolato e che si possa risolvere al più presto e nel migliore dei modi per il minore e per la sua famiglia”.