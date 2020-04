Coronavirus: un nuovo caso positivo a Castel del Piano

Oggi sull’Amiata grossetana si registra un solo nuovo caso positivo nel Comune di Castel del Piano.

Pertanto, il dato odierno sale a 33 casi, così distribuiti:

Arcidosso 14 (più 1 decesso);

Castel del Piano 9;

Castell’Azzara 1;

Cinigiano 3;

Santa Fiora 5;

Seggiano 1.

Per quanto riguarda la provincia di Grosseto, la situazione dei contagiati sale a 314 persone positive, 72 di queste ricoverate in ospedale, le altre 242 si trovano invece presso il proprio domicilio.

I risultati relativi alle analisi effettuate sul personale non sanitario operante nella struttura ospedaliera di Castel del Piano non sono ancora disponibili. Così come quelli effettuati nelle Rsa di Castell’Azzara e Santa Fiora.

Martedì 14 april,e come previsto dall’ultimo Dpcm, ci sarà la riapertura delle prime attività. In ogni caso, le regole di comportamento devono continuare a rimanere le stesse, bisogna uscire solo per necessità urgenti.

I controlli delle Forze dell’Ordine stanno continuando e saranno puniti tutti coloro che non applicheranno le norme previste atte a contenere il virus.