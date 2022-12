Casino per soldi reali: il gioco del Keno

I casino online con soldi reali, trattati da miglioricasinoonlineaams.com, danno la possibilità sia di ritrovare giochi ai quali si è abituati, e che dunque si conoscono da sempre, come ad esempio il poker, le slot, il blackjack e altri, sia di scoprire dei giochi che custodiscono una storia millenaria, resi oggi raggiungibili grazie al potere della rete.

Quasi tutti i giochi da casino per reali soldi affondano le proprie radici in un lontano passato, molto prima che esistessero leggi mirate alla regolamentazione del gioco d’azzardo, enti a tutela degli scommettitori, sale da gioco dedicate e l’intero mondo che, ad oggi, conosciamo in relazione a scommesse e puntate di ogni genere.

Il perfetto esempio di storia passata che incontra il presente, è dato dal gioco del Keno.

L’entusiasmo connesso al gioco d’azzardo, così come il brivido provato nel piazzare delle puntate, possono comportare un divertimento in grado di strapparvi alla noia (https://miglioricasinoonlineaams.com/deposito-minimo-2-euro). Ma, essendo questo articolo dedicato ai casinò, rientra nell’interesse generale ricordare che queste piattaforme devono, appunto, rappresentare uno svago, e che nel caso in cui smettano di divertire sfociando nella dipendenza, ci sono diverse realtà, in ogni parte del mondo, che hanno lo scopo di combattere la ludopatia e alle quali rivolgersi non comporta un costo, ma anzi un guadagno.

Tornando al gioco del Keno, esso nasce nella Cina di 2.000 anni fa, dunque si tratta di un intrattenimento di grande antichità. Ci sono addirittura alcune leggende legate al Keno, come ad esempio che molte città, in tempi di guerra, abbiano trovato negli enormi profitti derivanti dal gioco i finanziamenti bellici grazie ai quali sono riuscite a non soccombere.

Storia del Keno

Ma la leggenda senza dubbio più suggestiva, che rimane appunto una diceria poiché non esistono prove che possano attribuirle un barlume di verità, è quella che vede il Keno coinvolto, sempre per mezzo degli introiti da esso derivati, nella costruzione della muraglia cinese.

Il funzionamento del Keno è molto simile a quello del bingo e della tombola, in quanto bisogna scegliere una serie di numeri che vanno da 1 a 80 e, successivamente, si attende l’estrazione. Naturalmente, se tra i numeri estratti il giocatore riconosce quelli scelti in fase di selezione, allora si otterrà una vincita che varia sulla base sia della puntata che del numero di estrazioni per le quali si è scelto di giocare i suddetti numeri.

C’è però una differenza tra il Keno giocabile all’interno dei reali casino per soldi e la sua versione originale, ancora molto in voga in alcune regioni della Cina. Quando il gioco nacque, le cartelle erano colme di ideogrammi, i quali rappresentavano i primi 80 caratteri del “Libro dei mille caratteri”, contenente, appunto, 1.000 ideogrammi.

Insomma, un gioco da sperimentare anche, e soprattutto, data la sua antichità.

Casino reali per soldi: come si gioca all’interno delle piattaforme?

MiglioriCasinoOnlineAAMS presenta una lista di casino, come ad esempio Golden Star casinò, dove è possibile giocare a Keno.

Il suo funzionamento è semplice ed intuitivo, in quanto vi apparirà una cartella contenente 80 numeri dai quali potrete sceglierne un massimo di 10.

In fase iniziale dovrete scegliere la puntata, la quale rimarrà invariata in corso di gioco una volta iniziata l’estrazione. Nota importante, si può scegliere di effettuare la stessa giocata per più estrazioni consecutive che, una volta iniziate, non potranno essere fermate e quindi non potrete né aumentare, né diminuire la cifra inizialmente scommessa, indipendentemente da quanto la mano vi sembra fortunata.

Conclusioni

Se siete in cerca di nuovi giochi da provare, Keno è consigliato, oltre che per la storia, anche per la rapidità con cui le sue fasi vengono eseguite.

Inoltre, è tra i giochi tramite i quali è possibile ottenere grosse vincite.