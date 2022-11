Acquedotto del Fiora inaugura una nuova casina dell’acqua: ecco dove

AdF, inaugurata oggi (14 novembre) la casina dell’acqua a Bagno di Gavorrano, frazione di Gavorrano. A tagliare il nastro il sindaco Andrea Biondi e il presidente di AdF Roberto Renai, di fronte ai numerosi cittadini giunti per l’occasione in via Agresti.

Prosegue così il progetto che vede nel motto “La tua acqua, il nostro impegno” la sua mission, che si colloca tra le numerose azioni promosse da AdF per raggiungere uno dei propri obiettivi primari: promuovere il consumo dell’acqua erogata dal gestore, buona, sicura e plastic free, in linea con gli obiettivi n.6 e n.11 dell’Agenda Onu 2030.

L’occasione è stata importante anche per condividere e valorizzare insieme all’amministrazione comunale gli investimenti di AdF nel comune di Gavorrano, pari a oltre 2,8 milioni di euro complessivi nel triennio 2019–2021, realizzati nel segno della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente. Inoltre, nel 2023 sarà inaugurato il depuratore, per un investimento di quasi 2 milioni di euro. Complessivamente, lo scorso anno gli investimenti a favore del territorio servito hanno raggiunto una media di 106 euro annui per abitante, tra le più alte in Italia e in linea con i Paesi del nord Europa.

“L’acqua è il bene prezioso, non è retorica, ma realtà – dichiara il sindaco Andrea Biondi –, ed oggi tale bene è fortemente condizionato dalle conseguenze del processo di riscaldamento globale, un processo inarrestabile, nel quale, attraverso un consumo adeguato ed un processo maggiormente sostenibile in ogni attività umana, possiamo e dobbiamo mitigare per quanto di più egoistico vi è per il genere umano, ovvero la sua sussistenza. Tale struttura vuole essere un contributo per ridurre il consumo di plastica nei beni deperibili, come il consumo di acqua in bottiglia. Ringrazio AdF per la progettualità avviata e realizzata nel comune di Gavorrano e negli altri comuni del territorio, sottolineando che mi auguro che tali punti di distribuzione si possano diffondere nel territorio, infatti ne abbiamo richiesta una in ogni frazione del comune”.

“La nostra acqua fa bene alla salute e all’ambiente e vogliamo cogliere ogni occasione per promuoverne il consumo, con progetti vicini anche ai cittadini più giovani, bambini e ragazzi – commenta il presidente di AdF Roberto Renai –. L’inaugurazione delle casine è un momento anche per ricordare che la nostra acqua è buona, sicura e senza plastica, per rispondere alle esigenze dei Comuni soci e della comunità e dimostrare il nostro impegno per il territorio, nel segno della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente“.

Proprio per incoraggiare il consumo dell’acqua servita da AdF, nell’occasione sono state distribuite ai presenti le borracce riutilizzabili di AdF.

Tutte le casine installate sono geolocalizzate e possono essere individuate facilmente, come punti sulla mappa, utilizzando l’app Waidy Wow, disponibile gratuitamente per tutti i dispositivi Android e iOS. La casina dell’acqua eroga acqua naturale e gassata (quella gassata gratuitamente per il primo mese).