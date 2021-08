Covid: 198 nuovi casi con variante Delta in provincia di Grosseto

Ecco il report delle persone positive con varianti Covid con i nuovi casi registrati nella Asl Toscana Sud Est tra martedì 24 e giovedì 26 agosto:

Asl Toscana Sud Est Arezzo Siena Grosseto Extra Asl Variante Delta (indiana) 517 144 173 198 2

Nel territorio della Asl Toscana sud est risultano inoltre 55 casi di varianti covid ancora in fase di sequenziamento per valutarne lo specifico tipo. Ricordiamo che il sequenziamento è eseguito su tutti i tamponi positivi.

Il Ministero della Salute, con una circolare dell’11 agosto 2021, ha indicato la variante Delta non più come variante, ma come virus dominante. La sua prevalenza, infatti, supera il 95%.

L’unica variante circolante in Italia, con numeri molto contenuti è la Beta (Sud Africa). Per questo la Delta non viene più considerata variante, per questo motivo verrà interrotto l’invio del report che la Asl Toscana Sud Est invia alla stampa due volte alla settimana.

L’invio avverrà solo quando verranno registrati nuovi casi di virus considerati varianti, in questo caso Beta.