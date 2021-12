Covid: 412 nuovi casi e 6 ricoveri in più in provincia di Grosseto

La Asl Toscana Sud Est comunica che, per problemi informatici dovuti al grande flusso di dati, non è stato possibile effettuare l’aggiornamento per il report quotidiano Covid della Asl Toscana sud est.

I dati forniti, quindi, sono quelli diffusi dalla Regione Toscana questa mattina alle 11.30 e che sono relativi all’intervallo di tempo dalla mezzanotte del 28 dicembre alla mezzanotte del 29 dicembre.

La Asl precisa che per la prima volta nel report della Regione sono conteggiati anche i tamponi rapidi, come da recente disposizione.

Per quanto riguarda la situazione dei ricoveri negli ospedali Covid della Asl Toscana sud est, questa la situazione dei posti letto occupati all’ospedale Misericordia di Grosseto: