Covid: 297 nuovi casi, 583 guarigioni e 6 decessi in provincia di Grosseto

Ospedale Misericordia Grosseto

1 uomo di 84 anni deceduto il 12 febbraio, (paziente vaccinato con gravi comorbità precedenti) 1 donna di 62 anni deceduta il 13 febbraio (paziente non vaccinata che presentava patologie pregresse) 1 uomo di 91 anni deceduto il 14 febbraio (paziente vaccinato con gravi comorbità e patologie pregresse) 1 donna di 84 anni deceduta il 14 febbraio (paziente vaccinata che presentava gravi patologie pregresse) 1 uomo di 96 anni deceduto il 14 febbraio (paziente non vaccinato con gravi comorbità pregresse) 1 donna di 82 anni deceduta il 15 febbraio (paziente non vaccinata che presentava patologie pregresse)