Emergenza Covid, l’aggiornamento del sindaco: “Tre persone attualmente positive”

“Due cittadini non residenti, asintomatici, sono risultati positivi al covid-19 nella giornata di sabato scorso, ma sono già da tempo in isolamento domiciliare a Giglio Porto. Quella che risultava l’unica persona positiva sull’isola, in isolamento da tempo, adesso presenta una forma di contagio a bassa carica e pertanto si può ritenere in via di guarigione clinica”.

A dichiararlo è il sindaco di Isola del Giglio, Sergio Ortelli.

“Superfluo, ma quasi obbligatorio, rimarcare la raccomandazione a tenere alta la guardia, in questo fine mese e nel periodo pasquale, ed osservare scrupolosamente le disposizioni anti-contagio: mascherine, distanziamento e igiene – spiega Ortelli -. Prosegue invece, pur con tutte le vicissitudini ormai note sulla sanità gigliese, la campagna vaccinale over 80. Attualmente sono state vaccinate 24 persone, con la prima e la seconda dose, ed altre 24, solo con la prima dose, per un totale di 48 persone. La settimana prossima sono previste altre somministrazioni e prendiamo l’occasione per mettere in evidenza la campagna di pre-adesione per la vaccinazione (su base volontaria), con Astrazeneca, per persone nate tra il 1 gennaio 1941 ed il 31 dicembre 1944. Ovviamente stiamo parlando di persone presenti sull’isola e che intendono fare il vaccino. Su questo aspetto prosegue l’impegno tra amministrazione, Misericordia, medici di Base e Asl per ampliare le categorie da vaccinare e per somministrare le dosi di vaccino sull’isola anziché essere obbligati a spostarsi sul continente”.

Disposizioni generali per il periodo pasquale

“Durante il periodo pasquale, compreso fra i giorni di sabato 27 marzo e domenica 11 aprile, in coerenza con le recenti disposizioni sia governative che regionali, le Forze dell’Ordine e la Polizia Municipale, coadiuvati dalla Capitaneria di Porto del Giglio, effettueranno controlli intensificati allo scalo marittimo da e per l’Isola del Giglio, inclusa l’Isola di Giannutri – continua il sindaco –. Con l’ultimo Decreto Legge anti-Covid emanato recentemente dal Governo si inaspriscono quindi i divieti circa gli spostamenti nel periodo dal 15 marzo al 6 aprile. Una misura necessaria in vista delle vacanze pasquali, periodo in cui gli italiani spesso si spostano e che invece non lo potranno fare se non per indifferibili motivi. Tutto il Paese quindi, senza distinzioni, dovrà attenersi alle regole della zona rossa, ovvero saranno vietati gli spostamenti se non per esigenze di lavoro, di salute o di necessità, oltre al sempre garantito rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione”.

“Ci si potrà muovere anche per recarsi presso le seconde case solo all’interno della regione Toscana, a patto che siano state acquistate o affittate precedentemente al 14 gennaio 2021 – sottolinea Ortelli -. Non rientrano quindi tra queste casistiche gli affitti brevi. In quei giorni, in tutta Italia, i ristoranti non potranno effettuare servizio in loco, ma saranno aperti fino alle 22 per asporto ed eventuali consegne. L’ordinanza del presidente della Regione Toscana, valida fino al giorno 11 aprile compreso, stabilisce inequivocabilmente che ‘L’ingresso in Toscana con la finalità di recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (cd. seconde case) da parte di persone non residenti è consentito solo in presenza di motivi di salute, di lavoro, di studio oppure per comprovate e gravi situazioni di necessità e/o di indifferibilità documentata’. Quindi si consiglia di prestare la massima attenzione alle disposizioni perché i controlli saranno attenti, puntuali e continui su tutte le tratte delle due isole, Giannutri compresa. Non escludendo controlli a campione per le persone già presenti sulle due isole”.

“L’esortazione finale è quella di limitare al minimo l’ingresso sulle due isole, Giglio e Giannutri, come pure si invitano i cittadini dell’isola a spostarsi sulla terraferma se non strettamente necessario – termina Ortelli -. Per chi arriva sull’isola, per inderogabili motivi, si prega di osservare la massima cautela nell’interagire con la popolazione stanziale perché l’esperienza del periodo natalizio è stata negativa considerando che ciò va a discapito della salute di tutti, cittadini residenti compresi”.

Collegamenti marittimi nel periodo pasquale

Durante la Pasqua, ovvero dal primo all’11 aprile, i collegamenti marittimi verranno dalle due compagnie secondo il seguente schema:

ORARI VALIDI DAL PRIMO ALl’11 APRILE 2021