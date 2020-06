Coronavirus: dieci giorni consecutivi senza nuovi contagi in provincia di Grosseto

Per il decimo giorno consecutivo, nessun nuovo caso positivo al coronavirus è stato riscontrato in provincia di Grosseto dalle 14 di ieri, venerdì 5 giugno, alle 14 di oggi, sabato 6 giugno. La Asl non ha segnalato alcuna nuova guarigione in Maremma.

In questo lasso di tempo, nella Asl Toscana Sud Est sono stati effettuati 856 tamponi.

Il totale delle persone positive al Coronavirus in provincia di Grosseto rimane quindi fermo a 395 unità, di cui 214 nel capoluogo maremmano; il totale della persone guarite rimane stabile a 358 unità (di cui 187 a Grosseto).

Il totale delle persone attualmente positive in Maremma rimane fermo a 12, di cui 3 in isolamento domiciliare, 5 ricoverati, 4 in Rsa, mentre il numero dei decessi rimane stabile a 23 unità.