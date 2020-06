Coronavirus: per il settimo giorno consecutivo nessun nuovo caso in Maremma

Per il settimo giorno consecutivo, nessun nuovo caso positivo al coronavirus è stato riscontrato in provincia di Grosseto dalle 14 di ieri, martedì 2 giugno, alle 14 di oggi, mercoledì 3 giugno. In questo lasso di tempo, nella Asl Toscana Sud Est, sono stati effettuati 252 tamponi.

Il totale delle persone positive al Coronavirus in provincia di Grosseto rimane quindi fermo a 395 unità, di cui 214 nel capoluogo maremmano; il totale della persone guarite rimane stabile a 358 unità (di cui 187 a Grosseto).

Il totale delle persone attualmente positive in Maremma rimane fermo a 12, mentre il numero dei decessi rimane stabile a 23 unità.