Coronavirus: per il secondo giorno consecutivo nessun nuovo caso in Maremma, 4 persone guarite

Per il secondo giorno consecutivo, non si registrano casi positivi al coronavirus in provincia di Grosseto.

Ieri si registrano inoltre 4 persone guarite: 1 a Grosseto, 1 ad Orbetello, 1 ad Arcidosso, 1 a Santa Fiora.

Il totale delle persone positive al Coronavirus in provincia di Grosseto rimane quindi fermo a 377 unità, di cui 209 nel capoluogo maremmano, mentre il totale della persone guarite arriva a 174 unità e il numero dei decessi rimane fermo a 16.

Ecco il totale del numero dei guariti, ad ieri, in ogni comune della provincia di Grosseto: