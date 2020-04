Coronavirus: due nuovi casi in provincia di Grosseto, otto persone guarite

2 nuovi casi positivi al coronavirus sono stati riscontrati in provincia di Grosseto dalle 14 di ieri, giovedì 23 aprile, alle 14 di oggi, venerdì 24 aprile.

Si tratta di un bambino di 5 anni, residente nel comune di Grosseto, e di una persona di 46 anni, residente nel comune di Pitigliano.

E’ stata anche riscontrata la guarigione di 8 persone: una nel comune di Arcidosso, una nel comune di Castel del Piano, una nel comune di Castiglione della Pescaia, due nel comune di Follonica, due nel comune di Grosseto, una nel comune di Isola del Giglio.

Il totale delle persone positive in provincia di Grosseto sale quindi a 369 unità: di queste, 16 sono decedute, 78 guarite e 275 sono ancora positive (242 in isolamento domiciliare, 31 ricoverate in ospedale e 2 ospiti di Rsa o di un’altra struttura socio sanitaria).