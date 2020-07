Coronavirus: un nuovo caso in provincia di Grosseto

Un nuovo nuovo caso positivo al Coronavirus è stato riscontrato in provincia di Grosseto dalle 14 di ieri, giovedì 9 luglio, alle 14 di oggi, venerdì 10 luglio.

Si tratta di una donna di 42 anni, proveniente da un’altra regione, che si trova attualmente nel comune di Castiglione della Pescaia, asintomatica e in isolamento domiciliare.

Dalle 14 del 9 luglio alle 14 del 10 luglio sono stati effettuati 560 tamponi nelle province della Asl Toscana Sud Est (Grosseto, Arezzo e Siena).

Il totale delle persone positive al Coronavirus in provincia di Grosseto sale quindi a 410 unità, di cui 217 nel capoluogo maremmano; il totale della persone guarite rimane stabile a 370 unità (di cui 192 a Grosseto).

Il totale delle persone attualmente positive in Maremma sale quindi a 15, mentre il numero dei decessi rimane stabile a 24 persone.

Nella Asl Toscana Sud Est ci sono in totale 44 casi in carico, di cui 29 persone in isolamento domiciliare, 6 in ospedale, 5 in Rsa, 4 ricoverati extra Asl. I guariti sono 1.368.