Coronavirus: tre nuovi casi positivi in provincia di Grosseto

Tre nuovi casi positivi al Coronavirus sono stati riscontrati in provincia di Grosseto dalle 14 di ieri, venerdì 3 luglio, alle 14 di oggi, sabato 4 luglio.

Si tratta di 3 persone residenti nel Comune di Gavorrano di 3, 31 e 39 anni.

“Si tratta di un nucleo familiare che probabilmente ha contratto il virus nel viaggio in aereo, proveniente dall’estero. La famiglia stava già rispettando i 14 giorni di isolamento, essendo rientrata dall’estero, pertanto non vi dovrebbero essere preoccupazioni rilevanti di diffusione del contagio – spiega il sindaco di Gavorrano, Andrea Biondi -. Al momento il loro stato di salute risulta buono e si trovano in isolamento domiciliare”.

In questo lasso di tempo, nei territori della Asl Toscana Sud Est (province di Grosseto, Siena, Arezzo) sono stati effettuati 515 tamponi.

Il totale delle persone positive al Coronavirus in provincia di Grosseto sale quindi a 406 unità, di cui 216 nel capoluogo maremmano; il totale della persone guarite rimane fermo a 370 unità (di cui 192 a Grosseto).

Il totale delle persone attualmente positive in Maremma sale quindi a 12, mentre il numero dei decessi rimane stabile a 24 persone.

Nella Asl Toscana sud est ci sono in totale 44 casi in carico, di cui 28 persone in isolamento domiciliare, 5 in ospedale, 6 in Rsa, 5 ricoverati extra Asl. I guariti sono 1.365.