Coronavirus: 49 nuovi casi e nessuna guarigione in provincia di Grosseto

Il numero di nuovi casi positivi al coronavirus, riscontrati tra le 14 di ieri, sabato 13 novembre, e le 14 di oggi, domenica 14 novembre, nella Asl Toscana Sud Est è di 160 unità, di cui 49 nella provincia di Grosseto e per i quali sono stati effettuati 449 tamponi.

Le persone positive al coronavirus in carico in Maremma sono 495. Non si registrano inoltre guarigioni e nessun decesso.

Casi per Provincia e totale Asl Toscana Sud Est

Asl Toscana Sud Est 160 Provincia di Arezzo 42 Provincia di Siena 68 Provincia di Grosseto 49 Extra Asl 1

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Arezzo 9 4 7 9 7 6 Grosseto 14 9 15 6 4 1 Siena 20 7 13 10 13 5 Totale Asl 43 20 35 25 24 12

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Domenica 7 novembre Lunedì 8 novembre Martedì 9 novembre Mercoledì 10 novembre Giovedì 11 novembre Venerdì 12 novembre Sabato 13 novembre Domenica 14 novembre Arezzo 20 16 27 26 36 45 43 42 Siena 34 40 20 16 27 65 37 68 Grosseto 27 12 20 23 36 34 45 49 Totale Asl 81 68 67 65 99 144 125 159

Nuovi casi per comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi casi Castel del Piano 1 Follonica 1 Gavorrano 5 Grosseto 30 Manciano 1 Massa Marittima 2 Pitigliano 1 Roccastrada 6 Scansano 2

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 4 Terapia Intensiva San Donato Arezzo 1 Degenza Covid Misericordia Grosseto 25 (3 ricoveri in meno rispetto a ieri) Terapia Intensiva Misericordia Grosseto 4 (1 ricovero in più rispetto a ieri)

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 663 Provincia di Siena 657 Provincia di Grosseto 449

Persone positive in carico Provincia di Arezzo 464 Provincia di Siena 735 Provincia di Grosseto 495

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 405 Provincia di Siena 687 Provincia di Grosseto 465

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 1204 Provincia di Siena 1335 Provincia di Grosseto 860

Guariti Provincia di Arezzo 11 Provincia di Siena 16 Provincia di Grosseto 0