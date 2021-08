Il numero di nuovi casi positivi al coronavirus, riscontrati tra le 14 di ieri, venerdì 27 agosto, e le 8 di oggi, sabato 28 agosto, nella Asl Toscana Sud Est è di 40 unità, di cui 9 nella provincia di Grosseto e per i quali sono stati effettuati 315 tamponi.

Le persone positive in carico in Maremma sono 557. Nessun decesso. Per un problema al sistema informatico regionale Sispc , il report odierno è aggiornato alle 8 di stamani e risulta incompleto di alcune informazioni relative alle persone guarite. Ci scusiamo per il disguido.

Casi per provincia e totale Asl

Asl 40 Provincia di Arezzo 9 Provincia di Siena 22 Provincia di Grosseto 9 Extra Asl 0

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Arezzo 1 2 2 2 1 1 Grosseto 0 2 3 4 – – Siena 4 8 7 1 – 2 Totale Asl 5 12 12 7 1 3

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Venerdì 20 agosto Sabato 21 agosto Domenica 22 agosto Lunedì 23 agosto Martedì 24 agosto Mercoledì 25 agosto Giovedì 26 agosto Venerdì 27 agosto Sabato 28 agosto Arezzo 60 58 43 30 28 64 58 33 9 Siena 36 36 35 21 20 25 24 21 22 Grosseto 40 31 34 18 26 31 14 43 9 Totale Asl 136 125 112 69 74 120 96 97 40

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi casi Follonica 1 Grosseto 4 Massa Marittima 1 Orbetello 1 Roccastrada 1 Sorano 1

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 15 Terapia Intensiva San Donato Arezzo 3 Degenza Covid Misericordia Grosseto 23 (1 ricovero in più rispetto a ieri) Terapia Intensiva Misericordia Grosseto 4 (numero invariato rispetto a ieri)

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 566 Provincia di Siena 377 Provincia di Grosseto 315

Persone positive in carico Provincia di Arezzo 692 Provincia di Siena 530 Provincia di Grosseto 557

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 625 Provincia di Siena 495 Provincia di Grosseto 505

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 548 Provincia di Siena 432 Provincia di Grosseto 408

Guariti Provincia di Arezzo – Provincia di Siena – Provincia di Grosseto –