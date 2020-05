Coronavirus: nessun nuovo caso in provincia di Grosseto. I positivi attuali scendono a 90

Per il quarto giorno consecutivo, non si registra alcun caso positivo al Coronavirus in provincia di Grosseto nel lasso di tempo compreso tra le 14 di ieri, mercoledì 13 maggio, e le 14 di oggi, giovedì 14 maggio.

Inoltre, tra martedì 12 e mercoledì 13 maggio, sono state dichiarate guarite 5 persone, di cui tre ieri: 1 residente a Grosseto e 2 a Follonica,

Il totale delle persone positive al Coronavirus in provincia di Grosseto rimane quindi fermo a 391 unità, di cui 214 nel capoluogo maremmano, mentre il totale della persone guarite sale a 282 unità (di cui 148 a Grosseto).

Il totale delle persone attualmente positive in Maremma scende a 90 (ieri erano 95), mentre il numero dei decessi rimane fermo a 19 unità.