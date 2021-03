Coronavirus: 109 nuovi casi e 30 guarigioni in provincia di Grosseto

Il numero di nuovi casi positivi al coronavirus, riscontrati dalle 14 di ieri, domenica 14 marzo, alle 14 di oggi, lunedì 15 marzo, nella Asl Toscana Sud Est è di 267 unità, di cui 109 nella provincia di Grosseto e per i quali sono stati effettuati 331 tamponi.

Le persone positive in carico in Maremma sono 1040. Si registrano inoltre 30 guarigioni e nessun decesso.

In relazione al numero dei casi Covid positivi in provincia di Grosseto comunicati nel report Asl di oggi (109, di cui 83 solo nella città di Grosseto), l’Azienda spiega che il repentino aumento dei contagi rispetto a quelli dei giorni scorsi non è dovuto ad alcuna causa di carattere epidemiologico o sanitario, bensì a un guasto tecnico-informatico che dalla mezzanotte del 12 marzo non ha consentito la corretta trasmissione dei dati dal gestionale Asl alla piattaforma regionale Sispc.

Pertanto, il numero di oggi rappresenta il cumulativo dei casi di ieri (dalle 14 del 14 marzo alle 14 di oggi) e dei due giorni precedenti, a partire dalle 14 del 12 marzo.

Casi per provincia e totale Asl Toscana Sud Est

Asl Toscana Sud Est 267 Provincia di Arezzo 111 Provincia di Siena 45 Provincia di Grosseto 109 Extra Usl 2

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 – 79 over 80 Arezzo 10 17 24 28 17 15 Grosseto 15 20 23 34 13 4 Siena 9 10 9 10 2 5 Totale Asl Toscana Sud Est 34 47 56 72 32 24

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Lunedì 8 marzo Martedì 9 marzo Mercoledì 10 marzo Giovedì 11 marzo Venerdì 12 marzo Sabato 13 marzo Domenica 14 marzo Lunedì 15 marzo Arezzo 125 90 114 157 109 131 128 111 Siena 73 102 71 106 69 45 65 45 Grosseto 31 13 74 77 75 67 47 109 Totale Asl Toscana Sud Est 232 206 261 342 254 243 240 265

Nuovi casi per comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi casi Campagnatico 1 Castel del Piano 1 Castiglione della Pescaia 3 Civitella Paganico 1 Follonica 4 Gavorrano 3 Grosseto 83 Orbetello 2 Roccastrada 5 Scansano 1 Scarlino 4 Seggiano 1

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 108 Terapia Intensiva San Donato Arezzo 21 Degenza Covid Misericordia Grosseto 55 (4 ricoveri in più rispetto a ieri) Terapia Intensiva Misericordia Grosseto 11 (numero invariato rispetto a ieri)

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 1486 Provincia di Siena 674 Provincia di Grosseto 331

Persone positive in carico Provincia di Arezzo 2179 Provincia di Siena 1564 Provincia di Grosseto 1040

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 1761 Provincia di Siena 1368 Provincia di Grosseto 888

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 3530 Provincia di Siena 2686 Provincia di Grosseto 1925

Guariti Provincia di Arezzo 76 Provincia di Siena 91 Provincia di Grosseto 30