Coronavirus: un nuovo caso in provincia di Grosseto. Il totale dei guariti sale a 195

Un nuovo caso positivo al coronavirus è stato riscontrato in provincia di Grosseto dalle 14 di ieri, martedì 5 maggio, alle 14 di oggi, mercoledì 5 maggio.

Si tratta di una persona di 74 anni, residente nel comune di Monte Argentario, in isolamento domiciliare.

Il totale delle persone positive al Coronavirus in provincia di Grosseto sale quindi a 387 unità, di cui 212 nel capoluogo maremmano, mentre il totale della persone guarite sale a 195 unità. 8 persone, infatti, sono state dichiarate guarite tra lunedì 4 e martedì 5 maggio (di cui 4 nel comune di Grosseto).

Il numero dei decessi rimane fermo a 16 unità.

Ecco il totale del numero dei guariti, ad ieri, in ogni comune della provincia di Grosseto:

Grosseto 104;

Follonica 17;

Orbetello: 11;

Arcidosso: 10;

Monterotondo Marittimo: 9;

Castiglione della Pescaia: 6;

Roccastrada: 6;

Isola del Giglio: 4;

Monte Argentario: 4;

Castel del Piano: 3;

Gavorrano: 3;

Pitigliano: 3;

Scarlino: 3;

Capalbio: 2;

Cinigiano: 2;

Santa Fiora: 2;

Scansano: 2;

Campagnatico: 1;

Castell’Azzara: 1;

Civitella Paganico: 1;

Massa Marittima: 1;

Manciano: 0;

Semproniano: 0.

Totale: 195 persone guarite.

A seguito delle operazioni dello screening di popolazione all’Isola del Giglio, che si è concluso domenica 3 maggio, la Asl ha programmato per oggi due tamponi di controllo, per la verifica dello stato Covid-19, a due persone risultate positive al test sierologico.

Ad oggi, in tutta la Asl Toscana Sud Est si registrano 648 persone in carico, di cui 514 in isolamento domiciliare e 82 ricoverati, e 700 guariti.

Il totale dei tamponi effettuati è di 43.981. Ieri sono stati validati 416 tamponi, oggi 356, di cui 22 positivi tra le provincie di Siena, Arezzo e Grosseto.