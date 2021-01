Coronavirus: 11 nuovi casi e 13 guarigioni in provincia di Grosseto

Il numero di nuovi casi positivi al coronavirus riscontrati dalle 14 di ieri, sabato 23 gennaio, alle 14 di oggi, domenica 24 gennaio, nella Asl Toscana Sud Est è di 99 unità, di cui 11 nella provincia di Grosseto e per i quali sono stati effettuati 320 tamponi.

Le persone positive in carico in Maremma sono 202. Si registrano inoltre 13 guarigioni.

Casi per provincia e totale Asl Toscana Sud Est

Asl Toscana Sud Est 99 Provincia di Arezzo 46 Provincia di Siena 42 Provincia di Grosseto 11 Extra Usl 0

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 – 79 over 80 Arezzo 4 9 10 11 8 4 Grosseto 1 1 3 3 – 3 Siena 4 8 10 16 2 2 Totale Asl Toscana Sud Est 9 18 23 30 10 9

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Sabato 16 gennaio Domenica 17 gennaio Lunedì 18 gennaio Martedì 19 gennaio Mercoledì 20 gennaio Giovedì 21 gennaio Venerdì 22 gennaio Sabato 23 gennaio Domenica 24 gennaio Arezzo 50 34 19 48 50 35 44 52 46 Siena 43 43 26 36 44 29 32 39 42 Grosseto 1 2 8 5 12 13 15 11 11 Totale Asl Toscana Sud Est 94 79 53 93 108 77 92 102 99

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi casi Follonica 2 Grosseto 4 Massa Marittima 1 Orbetello 3 Pitigliano 1

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 61 Terapia intensiva San Donato Arezzo 13 Degenza Covid Misericordia Grosseto 21 (2 pazienti in meno rispetto a ieri) Terapia Intensiva Misericordia Grosseto 5 (numero stabile rispetto a ieri)

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 727 Provincia di Siena 657 Provincia di Grosseto 320

Persone positive in carico Provincia di Arezzo 919 Provincia di Siena 729 Provincia di Grosseto 202

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 671 Provincia di Siena 529 Provincia di Grosseto 142

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 2422 Provincia di Siena 1930 Provincia di Grosseto 641

Guariti Provincia di Arezzo 14 Provincia di Siena 22 Provincia di Grosseto 13

Persone decedute Ospedale San Donato Arezzo 0 Ospedale Misericordia Grosseto 0

Isola del Giglio: il maltempo costringe a rinviare i tamponi

A causa del maltempo previsto per domani e delle conseguenti condizioni meteo marine avverse, accertate nelle prossime 24 ore, la Asl Toscana Sud Est ha informato il Comune di Isola del Giglio che gli oltre 60 tamponi di controllo, programmati nella mattinata di lunedì 25 gennaio, dovranno essere di fatto rimandati a martedì 26 gennaio, alle stesse ore degli appuntamenti.

Le previsioni di oggi per domani, infatti, rendono incerti i collegamenti marittimi con l’isola, soprattutto per la corsa delle 13.30 dal Giglio, che è indispensabile per riportare i tamponi in laboratorio in tempo utile. La mancata partenza della nave, quindi, impedirebbe la consegna dei tamponi al laboratorio con il rischio di compromettere i test ed i loro esiti.

Pertanto, sentito il comandante della Toremar e il Distretto sanitario di riferimento, si è convenuto di rimandare gli esami covid-rinofaringei di domani, compresi i test da eseguire agli alunni ed agli insegnanti della scuola primaria.