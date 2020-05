Coronavirus: un nuovo caso in provincia di Grosseto, una persona guarita

Un nuovo caso positivo al coronavirus è stato riscontrato in provincia di Grosseto dalle 14 di ieri, venerdì primo maggio, alle 14 di oggi, sabato 2 maggio.

Si tratta di una persona di 88 anni residente nel comune di Manciano.

Ieri si registra anche una guarigione di una persona residente nel comune di Castiglione della Pescaia.

Il totale delle persone positive al Coronavirus in provincia di Grosseto sale quindi a 378 unità, di cui 209 nel capoluogo maremmano, mentre il totale della persone guarite arriva a 178 unità e il numero dei decessi rimane fermo a 16.

Ecco il totale del numero dei guariti, ad ieri, in ogni comune della provincia di Grosseto:

Grosseto 93;

Follonica 16;

Arcidosso 9;

Monterotondo Marittimo 9;

Orbetello 8;

Roccastrada 6;

Castiglione della Pescaia 6;

Isola del Giglio 4;

Castel del Piano 3;

Gavorrano 3;

Monte Argentario 3;

Pitigliano 3;

Scarlino 3;

Capalbio 2;

Santa Fiora 2;

Scansano 2;

Cinigiano 2;

Castell’Azzara 1;

Campagnatico 1;

Civitella Paganico 1;

Massa Marittima 1;

Manciano 0;

Semproniano 0.

Ad oggi, in totale, abbiamo quindi, su 40.988 tamponi fatti, 771 positivi in carico, di cui 593 persone in isolamento domiciliare, 94 ricoverati, 597 guariti.

Tutti i tamponi richiesti sono stati analizzati.