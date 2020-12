Coronavirus: 2 nuovi casi in Maremma, zero a Grosseto. Nessun guarito

Il numero di nuovi casi positivi al coronavirus riscontrati dalle 14 di ieri, lunedì 7 dicembre, alle 14 di oggi, martedì 8 dicembre, nella Asl Toscana Sud Est è di 13 unità, di cui 2 nella provincia di Grosseto e per i quali sono stati effettuati 477 tamponi.

Le persone positive in carico in provincia di Grosseto sono 905. Non si registrano guarigioni.

Casi per provincia e totale Asl Toscana Sud Est

Nuovi casi Asl Toscana Sud Est 13 Provincia di Arezzo 6 Provincia di Siena 4 Provincia di Grosseto 2 Extra Usl 1

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 – 79 over 80 Arezzo 2 2 – 2 Grosseto – 1 1 – Siena 2 1 1 – Totale Asl Toscana Sud Est 4 4 2 2

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Mercoledì 02/12/20 Giovedì 03/12/20 Venerdì 04/12/2020 Sabato 05/12/2020 Domenica 06/12/2020 Lunedi 07/122020 Martedì 08/12/20 Arezzo 47 43 30 41 45 16 6 Siena 43 57 29 23 17 13 4 Grosseto 29 24 15 19 28 5 2 Totale Asl Toscana Sud Est 122 127 74 83 90 34 13

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi casi Arcidosso 1 Massa Marittima 1

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 91 Terapia Intensiva San Donato Arezzo 19 Terapia Intensiva Nottola 2 Degenza Covid Misericordia Grosseto 38 (2 in meno rispetto a ieri) Terapia Intensiva Misericordia Grosseto 15 (numero stazionario)

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 779 Provincia di Siena 908 Provincia di Grosseto 477

Persone positive in carico Provincia di Arezzo 1192 Provincia di Siena 713 Provincia di Grosseto 905

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 921 Provincia di Siena 445 Provincia di Grosseto 766

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 2488 Provincia di Siena 1680 Provincia di Grosseto 1539

Guariti Provincia di Arezzo 0 Provincia di Siena 0 Provincia di Grosseto 0