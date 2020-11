Coronavirus: 39 nuovi casi e 41 guarigioni in provincia di Grosseto

Il numero di nuovi casi positivi al Coronavirus, riscontrato dalle 14 di ieri, venerdì 27 novembre, alle 14 di oggi, sabato 28 novembre, nella Asl Toscana Sud Est è di 148 unità, di cui 39 nella provincia di Grosseto e per i quali sono stati effettuati 724 tamponi.

Le persone positive in carico in provincia di Grosseto sono 1631. Si registrano anche 41 guarigioni e nessun decesso.

Casi per provincia e totale Asl Toscana Sud Est

Nuovi casi Asl Toscana Sud Est 148 Provincia di Arezzo 78 Provincia di Siena 26 Provincia di Grosseto 39 Extra Usl 5

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 – 79 over 80 Arezzo 6 10 22 18 11 11 Grosseto 5 7 7 15 4 1 Siena 4 2 5 8 3 4 Totale Asl Toscana Sud Est 15 19 34 41 18 16

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Domenica 22/11/2020 Lunedì 23/11/20 Martedì 24/11/20 Mercoledì 25/11/20 Giovedì 26/11/20 Venerdì 27/11/20 Sabato 28/11/2020 Arezzo 126 62 58 97 96 71 78 Siena 58 24 31 8 64 60 26 Grosseto 51 52 33 27 61 37 39 Totale Asl Toscana Sud Est 235 140 124 133 224 169 148

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto (i comuni non indicati hanno zero nuovi casi)

Comune Nuovi casi Campagnatico 1 Castel del Piano 3 Castiglione della Pescaia 1 Cinigiano 2 Follonica 8 Gavorrano 2 Grosseto 11 Monte Argentario 1 Orbetello 1 Pitigliano 3 Roccastrada 5 Scansano 1

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 106 Terapia Intensiva San Donato Arezzo 21 Terapia Intensiva Nottola 6 Degenza Covid Misericordia Grosseto 58 Terapia Intensiva Misericordia Grosseto 16

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 1330 Provincia di Siena 866 Provincia di Grosseto 724

Persone positive in carico Provincia di Arezzo 2285 Provincia di Siena 1014 Provincia di Grosseto 1631

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 1952 Provincia di Siena 754 Provincia di Grosseto 1416

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 3851 Provincia di Siena 2447 Provincia di Grosseto 2357