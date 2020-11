Coronavirus: 190 nuovi casi in provincia di Grosseto e 22 guarigioni

Il numero di nuovi casi positivi riscontrati dalle 14 di ieri, sabato 14 novembre, alle 14 di oggi, domenica 15 dicembre, nella Asl Toscana Sud Est, è di 665 unità, di cui 190 nella provincia di Grosseto e per i quali sono stati effettuati 1139 tamponi.

Le persone positive in carico in provincia di Grosseto sono 1586. Si registrano 22 guarigioni e zero decessi.

Casi per provincia e totale Asl Toscana Sud Est

Nuovi casi Asl Toscana Sud Est 665 Provincia di Arezzo 348 Provincia di Siena 123 Provincia di Grosseto 190 Extra Usl 4

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 – 79 over 80 Arezzo 28 77 87 90 44 22 Grosseto 27 31 33 43 26 30 Siena 16 13 20 30 24 20 Totale Asl Toscana Sud Est 71 121 140 163 94 72

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Lunedì 09/11/20 Martedi 10/11/20 Mercoledì 11/11/20 Giovedì 12/11/20 Venerdì 13/11/20 Sabato 14/11/20 Domenica 15/11/20 Arezzo 211 159 199 195 127 193 348 Siena 153 114 80 88 130 77 123 Grosseto 91 107 146 74 59 65 190 Totale Asl Toscana Sud Est 455 380 429 366 320 337 665

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Non sono indicati i Comuni dove si registrano zero contagi

Comune Nuovi casi Arcidosso 2 Campagnatico 2 Castel del Piano 3 Castiglione della Pescaia 4 Follonica 37 Gavorrano 7 Grosseto 92 Magliano in Toscana 8 Manciano 1 Massa Marittima 2 Monte Argentario 1 Montieri 1 Orbetello 2 Roccalbegna 1 Roccastrada 20 Santa Fiora 2 Scansano 2 Scarlino 1 Sorano 2

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 116 Terapia Intensiva San Donato Arezzo 23 Terapia Intensiva Nottola 6 Degenza Covid Misericordia Grosseto 60 Terapia Intensiva Misericordia Grosseto 14

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 1896 Provincia di Siena 1167 Provincia di Grosseto 1139

Persone positive in carico Provincia di Arezzo 4750 Provincia di Siena 1544 Provincia di Grosseto 1586

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 4362 Provincia di Siena 1380 Provincia di Grosseto 1447

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 4837 Provincia di Siena 3242 Provincia di Grosseto 2769