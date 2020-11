Coronavirus: 65 nuovi casi in provincia di Grosseto

Il numero di nuovi casi positivi riscontrato nella Asl Toscana Sud Est dalle 14 di ieri, venerdì 13 novembre, alle 14 di oggi, sabato 14 novembre, è di 337 unità, di cui 65 nella provincia di Grosseto e per i quali sono stati effettuati 1603 tamponi.

Le persone positive in carico in provincia di Grosseto sono 1439. Non si registrano guarigioni, nè decessi.

Casi per provincia e totale Asl Toscana Sud Est

Nuovi casi Asl Toscana Sud Est 337 Provincia di Arezzo 193 Provincia di Siena 77 Provincia di Grosseto 65 Extra Usl 2

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 – 79 over 80 Arezzo 26 39 40 54 20 14 Grosseto 19 13 9 15 5 4 Siena 13 20 13 19 6 6 Totale Asl Toscana Sud Est 58 72 62 88 31 24

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Domenica 08/11/20 Lunedì 09/11/20 Martedì 10/11/20 Mercoledì 11/11/20 Giovedì 12/11/20 Venerdì 13/11/20 Sabato 14/11/20 Arezzo 172 211 159 199 195 127 193 Siena 101 153 114 80 88 130 77 Grosseto 72 91 107 146 74 59 65 Totale Asl Toscana Sud Est 345 455 380 429 366 320 337

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Non sono indicati i Comuni dove si registrano zero contagi

Comune Nuovi casi Capalbio 6 Civitella Paganico 4 Follonica 8 Gavorrano 1 Grosseto 30 Magliano In Toscana 2 Manciano 4 Orbetello 3 Pitigliano 1 Roccastrada 3 Scansano 1 Scarlino 1 Sorano 1

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 117 Terapia Intensiva San Donato Arezzo 25 Terapia Intensiva Nottola 6 Degenza Covid Misericordia Grosseto 57 Terapia Intensiva Misericordia Grosseto 12

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 2885 Provincia di Siena 1129 Provincia di Grosseto 1603

Persone positive in carico Provincia di Arezzo 4551 Provincia di Siena 1476 Provincia di Grosseto 1439

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 4174 Provincia di Siena 1335 Provincia di Grosseto 1332

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 5019 Provincia di Siena 3330 Provincia di Grosseto 2899

Persone guarite Provincia di Arezzo 18 Provincia di Siena 29 Provincia di Grosseto 0