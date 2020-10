Coronavirus: 27 nuovi casi in provincia di Grosseto, tre persone ricoverate

27 nuovi casi positivi al coronavirus sono stati riscontrati in provincia di Grosseto dalle 14 di ieri, domenica 18 ottobre, alle 14 di oggi, lunedì 19 ottobre.

Ecco il dettaglio:

Comune di sorveglianza Castel del Piano:

uomo di 48 anni in isolamento domiciliare, asintomatico;

Comune di sorveglianza Arcidosso:

uomo di 60 anni in isolamento domiciliare, contatto di caso, paucisintomatico;

Comune di sorveglianza Follonica:

bambina di 1 anno in isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatica, dell’asilo nido;

bambino di 1 anno in isolamento domiciliare, paucisintomatico;

bambino di 2 anni in isolamento domiciliare, contatto di caso;

donna di 40 anni in isolamento domiciliare, paucisintomatica;

uomo di 41 anni in isolamento domiciliare, asintomatico;

donna di 45 anni in isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatica;

uomo di 49 anni in isolamento domiciliare, contatto di caso, paucisintomatico;

donna di 53 anni in isolamento domiciliare, contatto di caso;

donna di 59 anni in isolamento domiciliare;

donna di 60 anni in isolamento domiciliare, contatto di caso, paucisintomatica;

uomo di 62 anni in isolamento domiciliare;

bambino di 10 anni in isolamento domiciliare, contatto di caso, paucisintomatico;

ragazzo di 13 anni in isolamento domiciliare, contatto di caso;

donna di 44 anni in isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatica;

donna di 72 anni in isolamento domiciliare, paucisintomatica;

uomo di 81 anni in isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico.

Comune di sorveglianza Grosseto:

bambina di 6 anni in isolamento domiciliare, paucisintomatica;

donna di 48 anni in isolamento domiciliare, paucisintomatica;

donna di 66 anni, ricoverata in ospedale, contatto di caso;

donna di 89 anni, ricoverata in ospedale, contatto di caso, sintomatica;

uomo di 70 anni, ricoverato in ospedale;

Comune di sorveglianza Massa Marittima:

uomo di 47 anni in isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico;

Comune di sorveglianza Monte Argentario:

uomo di 28 anni in isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico;

donna di 63 anni in isolamento domiciliare, sintomatico;

Comune di sorveglianza Orbetello:

ragazza di 15 anni isolamento domiciliare.

Il Dipartimento di prevenzione della Asl Toscana Sud Est, in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Grosseto, ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti.

Tale attività ha evidenziato, per il momento, 23 contatti per i casi di Grosseto, che sono già stati immediatamente posti in isolamento.

Al momento nella Asl Toscana sud est 4.847 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi.

I positivi in carico sono: 1.851 a domicilio, 22 nelle strutture di cure intermedie e 28 nell’albergo sanitario.

Ci sono ad Arezzo 50 ricoverati nel reparto di malattie infettive e 5 nel reparto di terapia intensiva. A Grosseto 14 ricoverati in malattie infettive e 2 in terapia intensiva.

Vi sono, inoltre 3 persone della provincia di Grosseto risultate debolmente positive al primo tampone e che sono in attesa del secondo che potrebbe confermare o meno la positività.

L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti è stato possibile attraverso l’effettuazione di 2446 tamponi.