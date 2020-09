Coronavirus: quattro nuovi casi positivi in provincia di Grosseto

Quattro nuovi casi positivi al coronavirus sono stati riscontrati in provincia di Grosseto dalle 14 di ieri, giovedì 10 settembre, alle 14 di oggi, venerdì 11 settembre.

Ecco il dettaglio:

Comune di sorveglianza Monte Argentario:

uomo di 31 anni, già in isolamento domiciliare in quanto rientrato dalla Romania, asintomatico;

Comune di sorveglianza Orbetello:

ragazza di 12 anni, già in isolamento domiciliare in quanto paucisintomatica;

donna di 62 anni, già in isolamento domiciliare in quanto sintomatica;

Comune di sorveglianza Roccastrada:

uomo di 60 anni, già in isolamento domiciliare in quanto rientrato dalla Romania, asintomatico.

Il Dipartimento di prevenzione della Asl Toscana Sud Est, in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Grosseto, ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato per il momento, 7 contatti per i casi della provincia di Grosseto, che sono già stati immediatamente posti in isolamento.

Al momento nella Asl Toscana sud est 2.254 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi.

Ci sono 7 ricoverati nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Misericordia di Grosseto, 9 nel reparto di malattie infettive ed uno in terapia intensiva dell’ospedale San Donato di Arezzo

L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti è stato possibile attraverso l’effettuazione di 1.681 tamponi.