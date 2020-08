Coronavirus: due nuovi casi positivi in provincia di Grosseto. Negativi sei tamponi effettuati a Giannutri

Due nuovi casi positivi al coronavirus sono stati riscontrati in provincia di Grosseto dalle 14 di ieri, sabato 22 agosto, alle 14 di oggi, domenica 23 agosto.

Ecco il dettaglio:

Comune di Sorveglianza Monte Argentario:

ragazza di 22 anni, già in isolamento domiciliare in quanto contatto di positivo, rientrata dalla Sardegna, asintomatica;

ragazzo di 24 anni, già in isolamento domiciliare in quanto contatto di positivo, rientrato dalla Sardegna, asintomatico.

Il numero degli attualmente positivi in provincia di Grosseto sale quindi a 68 persone.

Il Dipartimento di prevenzione della Asl Toscana Sud Est, in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Arezzo, di Grosseto e Siena, ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato, per il momento, un contatto per i casi di Grosseto, che è già stato immediatamente posto in isolamento.

Al momento nella Asl Toscana Sud Est sono seguite 203 persone risultate positive al tampone. 1500 persone sono in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. Ci sono 2 ricoverati nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Misericordia di Grosseto. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti è stato possibile attraverso l’effettuazione di circa 1100 tamponi.

Negativi i tamponi effettuati a Giannutri

I sei tamponi di controllo eseguiti due giorni fa sull’isola di Giannutri sono risultati negativi. I tamponi si erano resi necessari a causa del contatto avuto dagli interessati con due risultati positivi, ma non più sull’isola da tempo. Il tracciamento aveva permesso l’individuazione delle persone entrate in contatto.