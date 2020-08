Coronavirus: un nuovo caso in provincia di Grosseto

Un nuovo caso positivo al Coronavirus è stato riscontrato in provincia di Grosseto dalle 14 di ieri, lunedì 17 agosto, alle 14 di oggi, martedì 18 agosto.

Si tratta di un uomo di 21 anni, comune di sorveglianza Follonica, un contatto stretto di un caso rientrato da Corfù, asintomatico. Il 21enne è residente ad Arezzo, ma si trova in isolamento domiciliare nel comune di Follonica.

Il numero degli attualmente positivi in provincia di Grosseto sale quindi a 29 persone.

Il Dipartimento di prevenzione della Asl Toscana Sud Est, in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Grosseto, ha incrementato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato zero contatti per il caso verificatosi in provincia di Grosseto

I tamponi validati dalle 14 del 17 alle 14 del 18 agosto nella Asl Toscana Sud Est sono in totale 1290.