Coronavirus: quattro nuovi casi in provincia di Grosseto, tre sono persone rientrate dall’estero

Dopo un giorno senza alcun contagio, quattro nuovi casi positivi al Coronavirus sono stati riscontrati in provincia di Grosseto dalle 14 di ieri, domenica 16 agosto, alle 14 di oggi, lunedì 17 agosto.

Si tratta di:

una donna di 46 anni , comune di sorveglianza Monte Argentario, rientrata dalla Romania, in isolamento, asintomatica;

, comune di sorveglianza Monte Argentario, rientrata dalla Romania, in isolamento, asintomatica; un uomo di 57 anni , comune di sorveglianza Roma, rientrato dagli Usa, in isolamento ad Orbetello, asintomatico. Si è trasferito al domicilio di Roma;

, comune di sorveglianza Roma, rientrato dagli Usa, in isolamento ad Orbetello, asintomatico. Si è trasferito al domicilio di Roma; una donna di 24 anni, comune di sorveglianza Roma, rientrata dagli Usa, in isolamento ad Orbetello, asintomatica. Si è trasferita al domicilio di Roma;

comune di sorveglianza Roma, rientrata dagli Usa, in isolamento ad Orbetello, asintomatica. Si è trasferita al domicilio di Roma; un uomo di 64 anni, comune di sorveglianza Grosseto, di origine senegalese, residente a Follonica. Si è presentato al pronto soccorso per comparsa di dispnea. Ricoverato nel reparto di malattie infettive-Covid dell’ospedale Misericordia.

Il numero degli attualmente positivi in provincia di Grosseto sale quindi a 28 persone.

Il Dipartimento di prevenzione della Asl Toscana Sud Est, in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Grosseto, ha incrementato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato 0 contatti per i casi della provincia di Grosseto.

Dalle 14 del 16 agosto alle 14 del 17 agosto sono stati validati 428 tamponi nella Asl Toscana Sud Est.