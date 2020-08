Coronavirus: tre nuovi casi in provincia di Grosseto, sono tutte persone rientrate dall’estero

Dopo un giorno senza contagi, tre nuovi casi positivi al Coronavirus sono stati riscontrati in provincia di Grosseto dalle 14 di ieri, venerdì 14 agosto, alle 14 di oggi, sabato 15 agosto.

Si tratta di un uomo di 40 anni, nel comune di Montieri, rientrato dalla Macedonia, in isolamento domiciliare, asintomatico; un bambino di 10 anni, nel comune di Follonica, rientrato dall’Albania, in isolamento domiciliare, asintomatico, il bambino è residente a Scarlino; una donna di 19 anni, nel comune di Follonica, rientrata dalla Croazia, in isolamento domiciliare, contatto di caso già noto, paucisintomatica.

Il numero degli attualmente positivi in provincia di Grosseto sale quindi a 26 persone.

Il Dipartimento di prevenzione della Asl Toscana Sud Est, in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Grosseto, ha incrementato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato 9 contatti che sono stati immediatamente già posti in isolamento. Tutti i soggetti sono stati sottoposti a tampone di cui si attendono i risultati.

Dalle 14 del 14 agosto alle 14 del 15 agosto sono stati validati 1046 tamponi nella Asl Toscana Sud Est.