Coronavirus: un nuovo caso in provincia di Grosseto, positiva una donna rientrata dalla Russia

Dopo due giorni senza alcun contagio, un nuovo caso positivo al Coronavirus è stato riscontrato in provincia di Grosseto dalle 14 di ieri, mercoledì 11 agosto, alle 14 di oggi, giovedì 12 agosto.

Il caso si è verificato a Grosseto: si tratta di una donna di 54 anni, arrivata dalla Russia, sintomatica, ricoverata presso il reparto di malattie infettive della zona Covid dell’ospedale Misericordia.

In considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Grosseto, il Dipartimento di prevenzione della Asl Toscana Sud Est ha incrementato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato un contatto che è stato immediatamente già posto in isolamento. Si tratta di un soggetto asintomatico, sottoposto a tampone, di cui siamo in attesa dei risultati.

I tamponi validati dalle 14 dell’11 agosto alle 14 del 12 agosto per la Asl Toscana sud est sono in totale 1000.

Il numero degli attualmente positivi in provincia di Grosseto sale quindi a 22 persone.