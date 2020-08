Dopo un giorno senza alcun contagio, due nuovo casi positivi al Coronavirus sono stati riscontrati in provincia di Grosseto dalle 14 di ieri, sabato 8 agosto, alle 14 di oggi, domenica 9 agosto.

Si tratta di una donna di 47 anni, a Grosseto, e di una donna di 59 anni, a Magliano in Toscana. Entrambe sono rientrate dalla Romania.

“La Asl Toscana Sud Est ha comunicato oggi al Sindaco Diego Cinelli la presenza del primo caso di una persona positiva al Covid-19 sul territorio comunale. Si tratta di una cittadina straniera di 57 anni rientrata in questi giorni dal Paese d’origine per assistere un’anziana signora – si legge in una nota del Comune di Magliano –. Dalle prime notizie raccolte la donna non avrebbe avuto contatti con l’esterno visto che, quando si è sottoposta a tampone, era in quarantena. Sempre dalle notizie ottenute non avrebbe avuto contatti neppure con l’assistita e la sua famiglia che, comunque, precauzionalmente restano in quarantena e si sottoporranno a tampone“.

Il numero degli attualmente positivi in provincia di Grosseto sale quindi a 22 persone.