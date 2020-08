Coronavirus: per il sesto giorno consecutivo nessun nuovo caso in provincia di Grosseto

Per il sesto giorno consecutivo, nessun nuovo caso positivo al Coronavirus è stato riscontrato in provincia di Grosseto dalle 14 di ieri, domenica 2 agosto, alle 14 di oggi, lunedì 3 agosto.

Il totale delle persone positive al Coronavirus in provincia di Grosseto rimane quindi fermo a 419 unità, di cui 224 nel capoluogo maremmano; il totale della persone guarite rimane stabile a 371 unità (di cui 192 a Grosseto).

Il totale delle persone attualmente positive in Maremma rimane quindi fermo a 22 persone.

Il numero dei decessi rimane stabile a 24 persone.

Nella Asl Toscana Sud Est ci sono in totale attualmente 37 casi in carico, di cui 32 persone in isolamento domiciliare, 4 in ospedale, 1 trasferita in un altro territorio. I guariti sono 1395.

Dalle 14 del 2 agosto alle 14 del 3 agosto sono stati effettuati 244 tamponi.