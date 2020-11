Coronavirus: altri quattro guariti e un nuovo positivo all’Isola del Giglio

“Crescono i soggetti che hanno conquistato la guarigione: per la precisione quattro persone che rispetto a due giorni fa sono uscite dal tunnel del contagio“.

A dichiararlo è il sindaco di Isola del Giglio, Sergio Ortelli, nel consueto aggiornamento sull’emergenza coronavirus nel territorio comunale.

“Un ottimo risultato dei tracciamenti e delle precauzioni adottate in queste ultime settimane. A questo buon risultato si aggiunge però un ulteriore soggetto positivo, residente al Giglio, ma dimorante a Grosseto – continua il sindaco -. Nello schema dei contagi viene però registrato come caso in carico all’isola. In mattinata ancora 6 tamponi di controllo per constatare il regredire dell’infezione. Tra i positivi si registrano altri esiti a bassa carica e quindi in via di guarigione, lasciando invariato il quadro dei contagi“.

“È consentito l’acquisto fino alle ore 22.00 di tutti i prodotti per i quali è previsto l’asporto, ma non è consentito il consumo sul posto o nelle immediate vicinanze dei bar o dei ristoranti – sottolinea Ortelli -. Dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande in tutte le aree pubbliche o private aperte al pubblico. E’ vietato sostare senza motivo fuori dai bar e/o dagli esercizi della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. In attesa di un chiarimento definitivo sulla possibilità di esercitare la pesca amatoriale di superficie, fino a disposizioni contrarie, fermo restando il distanziamento sociale e l’uso dei dispositivi di protezione individuale, con il rispetto degli orari consentiti non prima delle ore 5.00 e non dopo le ore 22.00, è fortemente raccomandato di mantenersi nei pressi della costa e nelle vicinanze del porto di ormeggio”.

“È consentito ai minori assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, di svolgere attività ludica o ricreativa in piazza – termina il sindaco -. Si raccomanda però, onde evitare successivi divieti, il rigoroso rispetto del divieto di assembramento e l’uso delle protezioni individuali quale minima precauzione per contrastare la diffusione del contagio“.