Coronavirus: nessun nuovo caso positivo a Grosseto

Nessun nuovo caso positivo al Coronavirus si è verificato ieri a Grosseto.

“L’Asl Toscana Sud Est ci ha comunicato che non ci sono ad oggi nuovi i casi di positività al Covid-19, in totale i casi risultano dunque ancora 174 nel territorio del Comune di Grosseto – scrive sulla sua pagina Facebook il sindaco Vivarelli Colonna -. E’ necessario sempre e comunque mantenere alto il livello di attenzione, perché ancora non siamo usciti dall’emergenza. La parola d’ordine è sempre la stessa: io resto a casa”.