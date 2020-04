Coronavirus, 4 nuovi casi a Grosseto: “Il totale delle persone positive sale a 152”

Quattro nuovi casi positivi al Coronavirus a Grosseto.

“L’Asl Sudest ci ha comunicato che i casi di positività al Covid-19 sono 152 nel territorio del Comune di Grosseto – scrive il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna sulla sua pagina Facebook -. Si registra un aumento di 4 casi dall’ultimo report. Vi ricordo,però, che questo dato potrebbe non essere realistico in quanto, come dichiarato dal direttore generale dell’Asl Sud Est Toscana Antonio D’Urso, negli ultimi giorni c’è stato un rallentamento delle analisi per carenza di materiale reagente. Dunque è necessario sempre e comunque mantenere alto il livello di attenzione, perché ancora non siamo usciti dall’emergenza. La parola d’ordine è sempre la stessa: io resto a casa“.

